Fastenal Salaires

Le salaire de Fastenal va de $18,199 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $120,600 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fastenal. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $20.7K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Comptable
$33.1K
Analyste Business
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Développement Commercial
$52.3K
Analyste de Données
$64.3K
Scientifique des Données
$19K
Technologue de l'Information (TI)
$18.2K
Ventes
$121K
Chef de Programme Technique
$25.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fastenal est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $120,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fastenal est de $33,114.

Autres ressources