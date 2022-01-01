Répertoire d'entreprises
Fast Enterprises
Fast Enterprises Salaires

Le salaire de Fast Enterprises va de $66,300 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $159,200 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fast Enterprises. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L1 $99.6K
L2 $137K
L3 $127K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Consultant en Management
Median $130K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $135K

Architecte Solutions
Median $95K
Scientifique des Données
Median $116K
Information Technologist (IT)
$108K
Designer Produit
$66.3K
Chef de Produit
$159K
Chef de Projet
$147K
Chef de Programme Technique
$159K
Rédacteur Technique
$90.9K
FAQ

The highest paying role reported at Fast Enterprises is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fast Enterprises is $127,000.

