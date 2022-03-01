Répertoire d'entreprises
Farmers Business Network
Farmers Business Network Salaires

Le salaire de Farmers Business Network va de $171,638 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $480,390 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Farmers Business Network. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $180K
Scientifique des Données
$205K
Ressources Humaines
$176K

Chef de Produit
$199K
Chef de Programme
$281K
Recruteur
$172K
Chef de Programme Technique
$480K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Farmers Business Network, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Farmers Business Network est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $480,390. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Farmers Business Network est de $198,739.

