Répertoire d'entreprises
Farfetch
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Farfetch Salaires

Le salaire de Farfetch va de $22,689 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Publicitaire dans le bas de la fourchette à $198,900 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Farfetch. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur de Données

Chef de Produit
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analyste de Données
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
Median $105K
Chef de Projet
Median $39.9K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $69.8K
Analyste Business
$111K
Rédacteur Publicitaire
$22.7K
Service Client
$75.4K
Manager Science des Données
$77.9K
Scientifique des Données
$199K
Analyste Financier
$54.2K
Ressources Humaines
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Recruteur
$85.4K
Architecte Solutions
$79.4K
Chercheur UX
$47.9K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Farfetch, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

El puesto con mayor remuneración reportado en Farfetch es Scientifique des Données at the Common Range Average level con una compensación total anual de $198,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Farfetch es $54,174.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Farfetch

Entreprises similaires

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources