Fareportal Salaires

Le salaire de Fareportal va de $16,925 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $204,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fareportal . Dernière mise à jour : 10/15/2025