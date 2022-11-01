Répertoire d'entreprises
Fareportal
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Fareportal Salaires

Le salaire de Fareportal va de $16,925 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $204,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fareportal. Dernière mise à jour : 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $16.9K
Chef de Produit
Median $150K
Manager Ingénierie Logiciel
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fareportal est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $204,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fareportal est de $150,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Fareportal

Entreprises similaires

  • Spotify
  • Google
  • Lyft
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources