Faraday Technology Salaires

Le salaire de Faraday Technology va de $40,935 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $67,810 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Faraday Technology. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Ingénieur Matériel
$61.4K
Chef de Projet
$67.8K
Ingénieur Logiciel
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Faraday Technology est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $67,810. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Faraday Technology est de $61,364.

Autres ressources