Répertoire d'entreprises
Fandom
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Fandom Salaires

Le salaire de Fandom va de $60,775 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $90,545 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fandom. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $60.8K
Analyste de Données
$90.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Confiance et Sécurité
$74.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

A legmagasabban fizető pozíció a Fandom cégnél: Analyste de Données at the Common Range Average level évi $90,545 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fandom cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $82,095.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Fandom

Entreprises similaires

  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources