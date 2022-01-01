Répertoire d'entreprises
Fanatics
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Fanatics Salaires

Le salaire de Fanatics va de $7,881 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $305,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fanatics. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $210K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Directeur de Cabinet
Median $65K
Scientifique des Données
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analyste de Données
Median $131K
Assistant Administratif
$103K
Analyste Business
$7.9K
Manager Science des Données
$164K
Ressources Humaines
$163K
Designer Produit
$151K
Recruteur
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Chef de Programme Technique
$238K
Chercheur UX
$125K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Fanatics, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fanatics est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $305,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fanatics est de $156,975.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Fanatics

Entreprises similaires

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources