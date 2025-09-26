Répertoire d'entreprises
FamilySearch
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Médecin

  • Tous les salaires Médecin

FamilySearch Médecin Salaires

La rémunération totale moyenne Médecin in Nigeria chez FamilySearch va de NGN 4.52M à NGN 6.46M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de FamilySearch. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

NGN 5.19M - NGN 6.07M
Nigeria
Fourchette courante
Fourchette possible
NGN 4.52MNGN 5.19MNGN 6.07MNGN 6.46M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Médecin soumissions chez FamilySearch pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

NGN 242.65M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez FamilySearch?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Médecin offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Médecin chez FamilySearch in Nigeria s'élève à une rémunération totale annuelle de NGN 6,456,009. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez FamilySearch pour le poste Médecin in Nigeria est de NGN 4,524,724.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour FamilySearch

Entreprises similaires

  • PayPal
  • Coinbase
  • Netflix
  • Tesla
  • Flipkart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources