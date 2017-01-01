Répertoire d'entreprises
Falcon Autotech
    • À propos

    Falcon Autotech specializes in Intralogistics Automation Solutions, delivering advanced sortation systems and Pick To Light/Put To Light technologies to industries worldwide.

    falconautotech.com
    Site web
    2004
    Année de création
    630
    Nombre d'employés
    $100M-$250M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

