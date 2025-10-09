La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez F5 Networks va de $131K par year pour Software Engineer 1 à $354K par year pour Architect. Le package de rémunération médian in United States year totalise $182K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de F5 Networks. Dernière mise à jour : 10/9/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
$131K
$113K
$11.9K
$6.7K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$205K
$175K
$19.9K
$10.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez F5 Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez F5 Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
