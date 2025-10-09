Répertoire d'entreprises
F5 Networks
F5 Networks Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez F5 Networks va de $131K par year pour Software Engineer 1 à $354K par year pour Architect. Le package de rémunération médian in United States year totalise $182K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de F5 Networks.

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
(Niveau débutant)
$131K
$113K
$11.9K
$6.7K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$205K
$175K
$19.9K
$10.1K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez F5 Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez F5 Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

FAQ

Самый высокий пакет вознаграждения для Ingénieur Logiciel в F5 Networks in United States составляет $354,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в F5 Networks для позиции Ingénieur Logiciel in United States составляет $186,000.

