La rémunération Ingénieur Mécanique in United States chez ExxonMobil va de $115K par year pour CL22 à $247K par year pour CL27. Le package de rémunération médian in United States year totalise $127K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ExxonMobil. Dernière mise à jour : 9/26/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
