La rémunération Scientifique des Données in United States chez ExxonMobil va de $124K par year pour CL23 à $281K par year pour CL27. Le package de rémunération médian in United States year totalise $210K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ExxonMobil. Dernière mise à jour : 9/26/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
