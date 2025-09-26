Répertoire d'entreprises
ExxonMobil
Le package de rémunération médian Ingénieur Civil in United States chez ExxonMobil totalise $231K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ExxonMobil. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Package Médian
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Total par an
$231K
Niveau
CL26
Salaire de base
$231K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
14 Années
Années d'exp.
14 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ExxonMobil?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Civil chez ExxonMobil in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $275,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ExxonMobil pour le poste Ingénieur Civil in United States est de $231,000.

