La rémunération Ingénieur Chimique in United States chez ExxonMobil va de $104K par year pour CL22 à $187K par year pour CL26. Le package de rémunération médian in United States year totalise $121K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ExxonMobil. Dernière mise à jour : 9/26/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
