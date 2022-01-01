Répertoire d'entreprises
ExxonMobil
ExxonMobil Salaires

Le salaire de ExxonMobil va de $1,547 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $290,000 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette.

$160K

Ingénieur Mécanique
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Ingénieur Logiciel
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chercheur Scientifique

Ingénieur Chimique
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Ingénieur de Procédés

Chef de Produit
CL24 $126K
CL26 $197K
Chef de Projet
CL23 $118K
CL27 $214K
Chef de Programme Technique
CL26 $182K
CL28 $290K
Développement Commercial
Median $200K
Scientifique des Données
Median $35.8K
Technologue de l'Information (TI)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Ingénieur Matériel
Median $140K
Designer Produit
Median $120K
Ingénieur Civil
Median $231K
Comptable
$17.6K
Ingénieur Biomédical
$136K
Opérations Business
$114K
Manager Opérations Business
$139K
Analyste Business
$1.5K
Ingénieur Contrôle
$171K
Analyste de Données
$26K
Ingénieur Électrique
$164K
Analyste Financier
$18.4K
Ingénieur Géologue
$169K
Ressources Humaines
$3.5K
Consultant en Management
$38.8K
Opérations Marketing
$149K
Chef de Programme
$181K
Ventes
$93.5K
Analyste Cybersécurité
$115K
Architecte Solutions
$43.1K
