Exxeta
Exxeta Salaires

Le salaire de Exxeta va de $56,964 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $98,865 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Exxeta. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $57K
Chef de Produit
Median $90.4K
Consultant en Management
$98.9K

Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Exxeta est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $98,865. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Exxeta est de $90,376.

