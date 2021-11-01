Répertoire d'entreprises
Extron
Extron Salaires

Le salaire de Extron va de $58,520 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Extron. Dernière mise à jour : 8/30/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $135K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Systèmes Embarqués

Ingénieur Matériel
Median $135K
Technologue de l'Information (TI)
$58.5K

Chef de Produit
$94.5K
Chef de Projet
$116K
Manager Ingénierie Logiciel
$161K
FAQ

Yrityksessä Extron ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $125,288.

