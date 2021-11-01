Extron Salaires

Le salaire de Extron va de $58,520 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Extron . Dernière mise à jour : 8/30/2025