Extole
Extole Salaires

Le salaire de Extole va de $25,186 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $99,500 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Extole. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Scientifique des Données
$43.8K
Technologue de l'Information (TI)
$27.6K
Chef de Produit
$36.2K

Ingénieur Logiciel
$25.2K
Architecte Solutions
$99.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Extole est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $99,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Extole est de $36,180.

