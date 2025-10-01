Répertoire d'entreprises
Experis
Experis Architecte Solutions Salaires à Greater Oslo Region

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in Greater Oslo Region chez Experis va de NOK 717K à NOK 1.02M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Experis. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Rémunération totale moyenne

NOK 822K - NOK 962K
Norway
Fourchette courante
Fourchette possible
NOK 717KNOK 822KNOK 962KNOK 1.02M
Fourchette courante
Fourchette possible

NOK 1.63M

FAQ

The highest paying salary package reported for a Architecte Solutions at Experis in Greater Oslo Region sits at a yearly total compensation of NOK 1,023,543. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Experis for the Architecte Solutions role in Greater Oslo Region is NOK 717,355.

