Evonik
Evonik Salaires

La fourchette de salaires de Evonik va de $76,108 en rémunération totale par an pour un Architecte de solutions au bas de l'échelle à $159,120 pour un Responsable des opérations commerciales au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Evonik. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Responsable des opérations commerciales
$159K
Ingénieur chimiste
$87.4K
Ingénieur en contrôle
$126K

Marketing
$144K
Ingénieur mécanique
$80.4K
Architecte de solutions
$76.1K
FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Evonik es Responsable des opérations commerciales at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,120. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Evonik es $106,651.

Autres ressources