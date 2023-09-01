Répertoire d'entreprises
Evertz
Evertz Salaires

Le salaire de Evertz va de $39,407 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $84,500 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Evertz. Dernière mise à jour : 10/20/2025

Ingénieur Logiciel
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Architecte Solutions
Median $84.5K
Ingénieur Matériel
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Evertz est Architecte Solutions avec une rémunération totale annuelle de $84,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Evertz est de $55,440.

