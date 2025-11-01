Répertoire d'entreprises
Everseen
La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Romania chez Everseen va de RON 238K à RON 325K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Everseen. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

RON 255K - RON 308K
Romania
Fourchette courante
Fourchette possible
RON 238KRON 255KRON 308KRON 325K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Everseen?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Everseen in Romania s'élève à une rémunération totale annuelle de RON 324,560. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Everseen pour le poste Ingénieur Logiciel in Romania est de RON 237,824.

