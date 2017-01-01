Répertoire d'entreprises
Evernex
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Evernex qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Evernex is a global IT maintenance company specializing in cost-effective asset lifecycle management and providing 24/7 technical support for data center infrastructure around the world.

    https://evernex.com
    Site web
    1983
    Année de création
    780
    Nombre d'employés
    $100M-$250M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Evernex

    Entreprises similaires

    • Airbnb
    • Flipkart
    • Dropbox
    • Coinbase
    • Spotify
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources