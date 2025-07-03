EssilorLuxottica Salaires

Le salaire de EssilorLuxottica va de $51,873 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $293,525 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EssilorLuxottica . Dernière mise à jour : 8/30/2025