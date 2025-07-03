EssilorLuxottica Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de EssilorLuxottica va de $51,873 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $293,525 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EssilorLuxottica. Dernière mise à jour : 8/30/2025

$160K

Analyste Business
$89.8K
Développement Commercial
$159K
Analyste Financier
$144K

Ressources Humaines
$153K
Marketing
$54.2K
Chef de Produit
$51.9K
Ventes
$201K
Ingénieur Logiciel
$107K
Chef de Programme Technique
$294K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez EssilorLuxottica est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $293,525. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EssilorLuxottica est de $143,715.

