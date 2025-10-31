Répertoire d'entreprises
EssenceMediacom
EssenceMediacom Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in Argentina chez EssenceMediacom va de ARS 18.78M à ARS 25.63M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de EssenceMediacom. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

ARS 20.1M - ARS 24.3M
Argentina
Fourchette courante
Fourchette possible
ARS 18.78MARS 20.1MARS 24.3MARS 25.63M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez EssenceMediacom?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez EssenceMediacom in Argentina s'élève à une rémunération totale annuelle de ARS 25,627,134. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EssenceMediacom pour le poste Chef de Projet in Argentina est de ARS 18,778,503.

