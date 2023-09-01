EssenceMediacom Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de EssenceMediacom va de $16,957 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $296,510 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EssenceMediacom. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $130K
Ingénieur Biomédical
$142K
Analyste Business
$114K

Manager Science des Données
$133K
Opérations Marketing
$46.4K
Chef de Produit
$142K
Chef de Projet
$17K
Ingénieur Logiciel
$50.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$171K
Architecte Solutions
$297K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez EssenceMediacom est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $296,510. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EssenceMediacom est de $131,300.

