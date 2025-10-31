Répertoire d'entreprises
Essae Teraoka
Essae Teraoka Ventes Salaires

La rémunération totale moyenne Ventes in India chez Essae Teraoka va de ₹890K à ₹1.24M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Essae Teraoka. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

₹965K - ₹1.17M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹890K₹965K₹1.17M₹1.24M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Essae Teraoka?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez Essae Teraoka in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,244,338. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Essae Teraoka pour le poste Ventes in India est de ₹890,345.

