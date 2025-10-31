Répertoire d'entreprises
Esprow
Esprow Recruteur Salaires

Le package de rémunération médian Recruteur in Russia chez Esprow totalise RUB 733K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Esprow. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Total par an
RUB 733K
Niveau
L3
Salaire de base
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Prime
RUB 0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Esprow in Russia s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 732,672. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Esprow pour le poste Recruteur in Russia est de RUB 732,672.

