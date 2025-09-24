Répertoire d'entreprises
Ernst and Young
Ernst and Young Chercheur UX Salaires

La rémunération totale moyenne Chercheur UX in United States chez Ernst and Young va de $117K à $171K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

$135K - $154K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$117K$135K$154K$171K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Найвищий пакет оплати для позиції Chercheur UX в Ernst and Young in United States складає річну загальну компенсацію $171,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ernst and Young для позиції Chercheur UX in United States складає $117,450.

Autres ressources