La rémunération totale moyenne Rédacteur Technique in Singapore chez Ernst and Young va de SGD 38.1K à SGD 52.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

SGD 210K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Rédacteur Technique at Ernst and Young in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 52,094. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Rédacteur Technique role in Singapore is SGD 38,052.

Autres ressources