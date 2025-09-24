La rémunération Chef de Programme Technique in United States chez Ernst and Young va de $195K par year pour TPM à $202K par year pour Senior TPM. Le package de rémunération médian in United States year totalise $190K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)