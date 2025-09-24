Répertoire d'entreprises
Ernst and Young
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

Ernst and Young Architecte Solutions Salaires

La rémunération Architecte Solutions in United States chez Ernst and Young va de $183K par year pour Solution Architect à $243K par year pour Principal Solution Architect. Le package de rémunération médian in United States year totalise $212K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Architecte de Données

Architecte Cloud

Architecte Sécurité Cloud

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Architecte Solutions sa Ernst and Young in United States ay may taunang kabuuang bayad na $283,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa Architecte Solutions role in United States ay $212,000.

Autres ressources