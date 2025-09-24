Répertoire d'entreprises
Ernst and Young
Ernst and Young Opérations RH Salaires

La rémunération totale moyenne Opérations RH chez Ernst and Young va de ARS 19.61M à ARS 27.32M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Fourchette courante
Fourchette possible
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Fourchette courante
Fourchette possible

ARS 194.91M

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations RH chez Ernst and Young s'élève à une rémunération totale annuelle de ARS 27,319,620. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ernst and Young pour le poste Opérations RH est de ARS 19,614,086.

