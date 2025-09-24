Répertoire d'entreprises
Ernst and Young
La rémunération totale moyenne Opérations Marketing in Netherlands chez Ernst and Young va de €49.4K à €67.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

€52.9K - €64K
Netherlands
€142K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Opérations Marketing at Ernst and Young in Netherlands sits at a yearly total compensation of €67,474. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Opérations Marketing role in Netherlands is €49,442.

