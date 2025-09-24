Répertoire d'entreprises
Ernst and Young
Ernst and Young Développement Corporate Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

ARS 35.84M - ARS 40.85M
Argentina
Fourchette courante
Fourchette possible
ARS 31.22MARS 35.84MARS 40.85MARS 45.47M
Fourchette courante
Fourchette possible

ARS 194.91M

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Développement Corporate en Ernst and Young tiene una compensación total anual de ARS 45,473,734. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Développement Corporate es ARS 31,215,021.

