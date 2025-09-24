Répertoire d'entreprises
Ernst and Young
Ernst and Young Associate Salaires

Le package de rémunération médian Associate in India chez Ernst and Young totalise ₹765K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ernst and Young. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
Ernst and Young
Associate
Mumbai, MH, India
Total par an
₹765K
Niveau
-
Salaire de base
₹765K
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Ernst and Young?

₹13.98M

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ernst and Young, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un jobFamilies.Associate en Ernst and Young in India está en una compensación total anual de ₹1,525,336. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de jobFamilies.Associate in India es ₹765,260.

