Ericsson
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

Ericsson Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in India chez Ericsson totalise ₹9.49M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹9.49M
Niveau
L7
Salaire de base
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹999K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
24 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Ericsson?

₹13.98M

Dernières soumissions de salaires
FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager Ingénierie Logiciel at Ericsson in India sits at a yearly total compensation of ₹9,565,982. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Manager Ingénierie Logiciel role in India is ₹9,487,992.

Autres ressources