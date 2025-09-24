La rémunération Ingénieur Logiciel in Sweden chez Ericsson va de SEK 425K par year pour JS4 à SEK 942K par year pour JS8. Le package de rémunération médian in Sweden year totalise SEK 689K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
