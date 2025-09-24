Ericsson Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in Sweden chez Ericsson va de SEK 425K par year pour JS4 à SEK 942K par year pour JS8. Le package de rémunération médian in Sweden year totalise SEK 689K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime JS4 ( Niveau débutant ) SEK 425K SEK 425K SEK 0 SEK 0 JS5 SEK 524K SEK 511K SEK 10.1K SEK 2.9K JS6 SEK 651K SEK 639K SEK 7.1K SEK 5.6K JS7 SEK 695K SEK 694K SEK 807.7 SEK 0 Voir 2 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Ericsson ?

Titres inclus Soumettre un nouveau titre