Ericsson
La rémunération Ingénieur Logiciel in Sweden chez Ericsson va de SEK 425K par year pour JS4 à SEK 942K par year pour JS8. Le package de rémunération médian in Sweden year totalise SEK 689K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
JS4
(Niveau débutant)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Ericsson?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Chercheur Scientifique

FAQ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ingénieur Logiciel hos Ericsson in Sweden ligger på en årlig samlet kompensation på SEK 942,253. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ericsson for Ingénieur Logiciel rollen in Sweden er SEK 688,580.

