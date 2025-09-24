Répertoire d'entreprises
Ericsson
Ericsson Manager Design Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Design Produit in Sweden chez Ericsson va de SEK 603K à SEK 858K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 683K - SEK 778K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 603KSEK 683KSEK 778KSEK 858K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Ericsson?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager Design Produit at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 857,717. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Manager Design Produit role in Sweden is SEK 603,309.

