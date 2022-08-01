EquityZen Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de EquityZen va de $70,350 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $237,308 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EquityZen. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Comptable
$70.4K
Analyste Business
$109K
Designer Produit
$109K

Ingénieur Logiciel
$237K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez EquityZen est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $237,308. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EquityZen est de $109,450.

