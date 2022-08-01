EquityZen Salaires

Le salaire de EquityZen va de $70,350 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $237,308 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EquityZen . Dernière mise à jour : 9/12/2025