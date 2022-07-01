Répertoire d'entreprises
EquiLend
EquiLend Salaires

Le salaire de EquiLend va de $6,472 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $119,400 pour un Juridique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EquiLend. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $17.5K
Juridique
$119K
Chef de Projet
$6.5K

Manager Ingénierie Logiciel
$35.7K
FAQ

The highest paying role reported at EquiLend is Juridique at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EquiLend is $26,584.

Autres ressources