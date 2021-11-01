Répertoire d'entreprises
EQRx
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

EQRx Salaires

Le salaire de EQRx va de $131,340 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $229,500 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de EQRx. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Développement Commercial
$230K
Scientifique des Données
$131K
Ingénieur Logiciel
$171K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 29
67 29
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez EQRx est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $229,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EQRx est de $170,850.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour EQRx

Entreprises similaires

  • Stripe
  • Amazon
  • Intuit
  • PayPal
  • Facebook
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/eqrx/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.