eQ Technologic
eQ Technologic Salaires

Le salaire de eQ Technologic va de $21,310 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $88,896 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de eQ Technologic. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $28.9K

Ingénieur Logiciel Backend

Designer Produit
$21.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$88.9K

Architecte Solutions
$53.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez eQ Technologic est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $88,896. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez eQ Technologic est de $41,087.

