Eptura Salaires

Le salaire de Eptura va de $104,957 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $180,900 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Eptura . Dernière mise à jour : 10/17/2025