Epson
Epson Salaires

Le salaire de Epson va de $45,338 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $162,810 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Epson. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Opérations Business
$84.6K
Analyste Business
$109K
Scientifique des Données
$45.3K

Ressources Humaines
$82.3K
Chef de Produit
$151K
Chef de Projet
$163K
Ingénieur Commercial
$62.7K
Ingénieur Logiciel
$48.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Epson est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $162,810. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Epson est de $83,446.

