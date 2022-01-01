Répertoire d'entreprises
Epic Games
Epic Games Salaires

Le salaire de Epic Games va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $445,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Epic Games. Dernière mise à jour : 11/20/2025

Ingénieur Logiciel
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Chef de Produit
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Manager Ingénierie Logiciel
Median $400K
Chef de Projet
Median $205K
Architecte Solutions
Median $238K
Comptable
$76.4K
Analyste Métier
$191K
Manager Science des Données
$288K
Scientifique des Données
$161K
Analyste Financier
$281K
Ressources Humaines
$88K
Technologue de l'Information (TI)
$67.6K
Opérations Marketing
$147K
Designer Produit
$68.6K
Manager Design Produit
$193K
Chef de Programme
$151K
Recruteur
$77.4K
Ventes
$52.3K
Analyste Cybersécurité
$80.6K
Chef de Programme Technique
$166K
Confiance et Sécurité
$137K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez Epic Games, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Epic Games est Chef de Produit at the L5 level avec une rémunération totale annuelle de $445,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Epic Games est de $166,165.

Autres ressources

