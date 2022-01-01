Le salaire de Epic Games va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $445,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Epic Games. Dernière mise à jour : 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
Chez Epic Games, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.