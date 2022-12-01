ePaisa Salaires

Le salaire de ePaisa va de $16,996 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $126,664 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ePaisa . Dernière mise à jour : 11/20/2025