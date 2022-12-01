Répertoire d'entreprises
ePaisa
ePaisa Salaires

Le salaire de ePaisa va de $16,996 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $126,664 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ePaisa. Dernière mise à jour : 11/20/2025

Ingénieur Logiciel
$17K
Architecte Solutions
$127K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ePaisa est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $126,664. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ePaisa est de $71,830.

