Entomo Farms
    Entomo Farms is a leading company in the production of cricket-based products like flour, powder, and protein. They are recognized worldwide for their commitment to sustainable food sources.

    http://entomofarms.com
    Site web
    2014
    Année de création
    31
    Nombre d'employés
    Siège social

