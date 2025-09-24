Répertoire d'entreprises
Endava
Endava Architecte Solutions Salaires

Le package de rémunération médian Architecte Solutions in Romania chez Endava totalise RON 299K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Endava. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total par an
RON 299K
Niveau
Senior Solution Architect
Salaire de base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
Prime
RON 0
Années dans l'entreprise
21 Années
Années d'exp.
23 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Endava?

RON 714K

Contribuer

FAQ

